"¿Qué le dirías a ese aficionado del Barça que está todavía con el corazón en un puño, pensando, 'Hostias, que se nos va el estandarte, se nos va el abanderado'?", pregunta Jordi Évole a Leo Messi, quien confiesa que si se va le gustaría irse "de la mejor manera".

"Me gustaría si me voy, siempre hablando hipotéticamente, volver algún día porque voy a vivir en esta ciudad, porque me gustaría volver a trabajar en el club y aportar algo para hacer mejor al club", afirma Leo, que destaca que si se va "no pasa nada porque el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador", incluido él.