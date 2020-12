Jordi Évole pregunta al argentino sobre su vida personal: "Tú dices que haces una vida bastante normal y yo no me lo creo, porque siendo Leo Messi es complicado hacer una vida normal". "Es muy normal, es más mi vida a veces es aburrida. Te la puedo explicar en nada", destaca Leo Messi a Évole, a quien le confiesa lo que hace en su día a día con su familia. Por ejemplo, el futbolista cuenta que después de entrenar siempre come con su mujer, Antonela, o que sus hijos mayores, Thiago y Mateo, juegan a fútbol dos veces por semana.

Évole también le pregunta sobre más aspectos de su vida cotidiana: "Un ciudadano de este país, ciudadano medio, iría, por ejemplo, a comprar al Mercadona. ¿Tú vas a comprar al Mercadona?". El futbolista sorprende al presentador afirmando que alguna vez ha ido, es más, destaca que le gusta ir. Además, Jordi Évole cuenta a Messi que viven, relativamente, cerca, por lo que muchas veces en los restaurantes a los que va le dicen que ha estado el futbolista. Messi desvela en el vídeo principal de esta noticia sus restaurantes favoritos.