Carlos Maldonado se reta con Andrea Ropero preparando la mejor receta de ternasco al horno

La periodista de laSexta Andrea Ropero pone a prueba al chef Estrella Michelin con el fin de 'superar' su receta de ternasco al horno. No te pierdas el paso a paso de la receta, en vídeo.

Vuelve la cocina a Más Vale Tarde ¡y vuelven los desafíos culinarios para el chef Carlos Maldonado! En esta ocasión es la periodista de El Intermedio, Andrea Ropero, quiere poner a prueba al chef del programa de laSexta en pleno directo.

¿Su objetivo? Reinventar las recetas de quienes le reten en los fogones con el fin de 'mejorarlas', ¿lo logrará con este maravilloso ternasco al horno que nos manda Ropero?

Quédate para conocer los ingredientes necesarios, descubrir cómo se elabora y seguir el paso a paso gracias al vídeo que ilustra esta receta. ¿Y tú, quieres retar a Maldonado en el próximo programa? Apunta bien el número de teléfono y mándanos el vídeo con tu receta.

Llega 'Supera esto, Maldonado'

Ponte el delantal, prepara tu cocina y apunta bien los ingredientes antes de seguir el paso a paso de la receta de ternasco al horno de la mano de Carlos Maldonado.

La receta de ternasco al horno by Carlos Maldonado

Ingredientes 🥩🌿

1 pata de ternasco o cordero de Aragón

3–4 dientes de ajo

Perejil fresco

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de tomillo

½ cucharadita de romero

Un chorrito de vino blanco o brandy (opcional)

Cómo preparar ternasco al horno, paso a paso

1. Machaca los ajos con la sal y añade el resto de ingredientes hasta que formen una pasta. Unta bien la pata, masajeando la carne. Tápala y deja reposar mínimo 2 horas (ideal 12–24 h en frío).

2. Saca la pata del frío 30 min antes de seguir con el siguiente paso.

3. 🔥 Hornea a 180 °C sobre una cama de patatas con aceite y medio vaso de agua. Pasados 45 min, da la vuelta y riega.

4. Transcurrido el tiempo, déjala otros 30–40 min mientras sigues regando la pata.

6. Cuando solo falten 10 minutos de horneado, sube la temperatura del horno a 220 °C para que se dore.

¡Y listo! Saca el ternasco del horno y disfrútala en solitario o en compañía, ¡la receta estará exquisita de cualquier manera! ¿Habrá superado el reto Maldona? ¿Tú qué opinas?

