El futbolista Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona, ha dado varias versiones contradictorias sobre lo que ocurrió aquella noche: desde negar públicamente conocer a la víctima siquiere hasta alegar que las relaciones sexuales fueron consentidas.

En un primer momento, tras conocerse la noticia de la denuncia, Alves negó los hechos en declaraciones a 'Antena 3' el 5 de enero, cuando aseguró no conocer siquiera a la víctima: "No sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco", afirmó en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Sin embargo, una vez detenido dio una versión muy diferente de los hechos: en comisaría, dijo a los Mossos d'Esquadra que se trató de una relación consentida e incluso que fue la víctima quien se abalanzó sobre él.

Posteriormente, se pronunciaría en los Juzgados de Barcelona: ante la jueza sustituta de instrucción, del fiscal y de la abogada de la víctima, así como de su propia defensa, insistió en la versión de las relaciones consentidas.

En el vídeo puedes ver las versiones contradictorias y el análisis de la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente, que resalta que ahora el futbolista quiere volver a declarar.