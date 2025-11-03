Velasco, tras la comparecencia de Claudia Montes: "Es importante cómo Ábalos y Koldo convirtieron el ministerio en una casa de citas"

Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, ha comparecido ante la comisión del Senado por el 'caso Koldo'. La modelo ha negado haber sido contratada por influencia de José Luis Ábalos y defiende que su puesto en Logirail se debió únicamente a su experiencia profesional.

Claudia Montes, más conocida como Miss Asturias, ha declarado este lunes ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Durante su intervención, ha hablado sobre su relación con José Luis Ábalos, quien presuntamente la habría 'enchufado' en la empresa pública Logirail.

Montes ha negado rotundamente esta información y ha asegurado que fue contratada por su valía profesional, sin que el exministro tuviera relación alguna con su incorporación a la empresa.

En Más Vale Tarde, la periodista Pilar Velasco ha analizado la comparecencia de Montes y se ha detenido en un aspecto concreto. "El detalle que sí me parece trascendente es cómo convirtieron Ábalos y Koldo el Ministerio en una casa de citas. En ciertas ocasiones a mí me parece un poco acosador porque sí me creo que la llamara (Koldo a Claudia Montes) 21 veces, igual que sí me creo lo que he escuchado de Ana Pardo de Vera", comenta la periodista.

Velasco califica este comportamiento como "deleznable y machista" y critica que ambos "utilizaban a las mujeres". "Era un first dates permanente el Ministerio de Transportes", ironiza la colaboradora.

