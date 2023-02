Una mujer ha ocupado el piso de Lardero (La Rioja) en el que vivía Francisco Javier Almeida, el hombre que presuntamente asesinó a un niño en 2021. Esta señora ha sido detenida cuatro veces por hostigar a una vecina. La última detención ha sido esta mañana. Las cámaras de laSexta han sido testigos del momento en el que la mujer ha llegado a amenazar a los periodistas. "Hija de p*** que ya me has sacado la cara, perra. Me he quedado con la tuya zorra. Donde te vea, te mato. Te voy a asesinar", expresaba la detenida.

Según ha podido saber el equipo de Más Vale Tarde, la detenida escribe amenazas en la puerta de su vecina, le quema el felpudo o le llena la entrada de excrementos y comida. El enviado especial, Alberto Cueto, ha explicado que todo empezó en noviembre, cuando la vecina de arriba presentó una denuncia por este tipo de actuaciones. Sin embargo, la detenida ha quebrantado esta orden de alejamiento en varias ocasiones. El martes fue detenida y este miércoles volvió a quebrantar la ley. Los vecinos tienen miedo.