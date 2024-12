Las veces que Iñaki López ha pedido "bebida alegre" para acompañar las meriendas de MVT

En 2024, el presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha demostrado ser un auténtico amante de las bebidas, y no solo en su faceta profesional, sino también en su vida cotidiana. A lo largo del año, el presentador nos ha dejado claras sus preferencias a través de sus intervenciones en el programa, en las que ha sido muy expresivo sobre su relación con el alcohol y las bebidas en general.

"Te he cogido un txacolí a ver si te gusta, beber, no porque en la TV no se puede beber, 30 años trabajando en este medio y no acabo de entender esto", comentó con su característico sentido del humor, dejando entrever su deseo de disfrutar de una copa de vino durante sus intervenciones en pantalla.

Iñaki no ha sido tímido a la hora de hablar de las propiedades de las bebidas que tanto le gustan. En una charla con su compañero Ojeda, le comentó que "entremedias de los ingredientes veo que hay cerveza", a lo que rápidamente argumentó: "La cerveza tiene antioxidantes, vitaminas, hidrata, ácido fólico, tiene sus ventajas. No me digas que el alcohol son nutrientes vacíos".

El año también estuvo marcado por su participación en diversas conversaciones sobre vinos y otros licores. En un divertido momento, le decía al chef Carlos Maldonado: "¿Seguro que es Pedro Ximénez? A ver si te han engañado", y a continuación bromeó pidiéndole que "echara un sorbito".

No faltaron sus habituales comentarios sobre la falta de un buen vino durante las meriendas de MVT. En uno de esos momentos, Iñaki destacó: "Faltan unas copitas de vino", dejando claro que para él, una buena bebida siempre es el complemento ideal en cualquier encuentro.