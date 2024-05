El chef Michelin, Carlos Maldonado, cocina junto a Pablo Ojeda en Más Vale Tarde croquetas. Para ello recomienda echar tan solo 30 gramos de jamón a la bechamel para que no tenga "mucho añadido" ya que prefiere que la masa no tenga muchos "tropezones". "No mola encontrárselos al morder", opina el cocinero.

Tras esto incide en la importancia de la bechamel, a la que considera el "hilo conductor" de la croqueta y, por eso, prefiere que sea "muy sedosa y cremosa", pero sin que llegue a estar líquida.

Al escucharle, el nutricionista Pablo Ojeda da los trucos definitivos para diferenciar cuándo en un bar sirven croquetas congeladas o caseras: "Cuando es congelada de bar se nota porque falta untuosidad, cremosidad, que rompa en boca y porque todas las formas son super uniformes", aclara en el vídeo principal de la noticia.