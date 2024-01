En 1936, un vasco lograba el record mundial de consumo de croquetas al comerse 236. Hoy, Día Internacional de la Croqueta, un restaurante de Madrid ofrece un premio de 1.000 euros a cualquiera que consiga batir el récord y hasta ahí se ha trasladado el reportero Javier Bastida para hablar con los concursantes. "A estos les hemos dejado comiendo croquetas al principio del programa y ahora les vemos un poco más desganados", comenta Iñaki López.

En el vídeo sobre estas líneas conversa con los participantes del reto, un chico que ya se ha comido 120 croquetas y otro que lleva 127: "Me he comido dos porque tenía un poco de hambre", afirma. Para prepararse para el reto asegura que lleva "unas 20 horas de ayuno" y envía un consejo: "No hagáis esto en casa, lo primero, y lo segundo ir bebiendo sorbitos pequeños, si no te hinchas a agua".

El dueño del restaurante apunta que "el record hay que conseguirlo en tres horas" y que, antes que los concursantes actuales, un señor de Cartagena se ha comido 237 croquetas.