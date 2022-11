El Consejo de Administración de CaixaBank ha sido el primero en anunciar su adhesión a la medida impulsada este miércoles por el Gobierno para aliviar la subida de las hipotecas a las familias más vulnerables. En el documento, la banca afirma que bajará los tipos de interés, así como ampliar los periodos de carencia y de pago de las hipotecas.

El economista José María O'Kean ha asegurado que la Asociación de la Banca no va a firmar el acuerdo con el Gobierno sin tener una conversación previa con los bancos: "Podemos tener pequeñas cajas de ahorro que, por como tengan sus clientes, digan que su morosidad se les dispara si se adhieren. Si tienen que guardar mucho por si no les pagan no pueden repartir sus dividendos". Así, ha indicado que los grandes bancos "irán todos".

O'Kean también ha comentado la advertencia del Fondo Monetario Internacional al Gobierno sobre el ajuste fiscal que deberá hacer: "Es una llamada al orden más que leve, es pecata minuta para las cantidades de las que estamos hablando. Ese ajuste se hace sin ningún problema".