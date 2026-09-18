Tiroteo a plena luz del día en Málaga: dos personas fueron a 'ejecutar' a un joven, que se escondió en un supermercado

Fuentes consultadas por Leo Álvarez han indicado que más que un tiroteo es una ejecución, ya que se trata de un "sicariato". Dos personas fueron a "ejecutar" a un joven de 20 años.

Un tiroteo ha tenido lugar a plena luz del día en Málaga, en el barrio de Barcenillas. "Más que un tiroteo es una ejecución, porque estamos hablando de sicariato, según las fuentes que yo he consultado. Lo que a mí me llega es que dos personas han ido a ejecutar a un joven de 20 años español", ha indicado Leo Álvarez en Más Vale Tarde.

Tras el suceso, se ha detenido a un ciudadano somalí con nacionalidad sueca. "Dos personas se acercan al joven, le pegan varios tiros, él se esconde en ese supermercado y ellos salen huyendo. Al final, uno de ellos ha sido detenido, este somalí con nacionalidad sueca. Y esto nos lleva a pensar en bandas en crimen organizado", ha señalado Álvarez, a lo que Bea de Vicente ha respondido: "O en 'baby sicarios' que traen de Noruega, Suecia, Holanda, países del norte, y cobran muy poco y son gente muy joven".

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