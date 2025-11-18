Un testigo del atropello en Sevilla en el que la conductora arrastró el cuerpo varios kilómetros: "Era horroroso lo que gritaba esa mujer"

Un hombre falleció este lunes en Sevilla tras ser atropellado por un coche a primera hora de la mañana. El vehículo habría circulado con la víctima en los bajos hasta que la conductora fue avisada, momento en que sufrió una crisis de ansiedad.

Un hombre falleció este lunes en Sevilla tras ser atropellado por un coche a primera hora de la mañana. El vehículo habría circulado con la víctima en los bajos durante varios kilómetros hasta que la conductora fue avisada de que llevaba el cuerpo enganchado.

Manuel Barrena, quien trabaja muy cerca de los hechos, fue testigo directo y autor de un vídeo en el que capturó lo ocurrido. Así, ha contado en el programa Más Vale Tarde que todo sucedió sobre las 08:15 de la mañana aproximadamente. "Está el día bastante oscuro, todavía no ha amanecido, nublado, lloviendo, poca visibilidad, y entonces empiezo a oír una serie de chillidos e intento localizar de dónde vienen", ha declarado.

"Observo que justo frente a la puerta de entrada al edificio hay un vehículo con el semáforo en verde pero el coche estaba parado con las luces de avería puestas", ha explicado. En ese momento, tras pasar los vehículos que estaban delante, se percató de que debajo del coche había una persona.

Barrena se quedó extrañado ya que, según ha asegurado, no escuchó frenazos ni nada que pudiera indicar que fuese un atropello. "Ni escuché frenazo ni yo oí patín, ni bicicletas ni motos ni nada. Claro, lo que no sabía es que venía de cinco kilómetros atrás arrastrándolo", ha dicho.

Ahora se conoce que el atropello ocurrió cerca de la Alameda de Hércules, en el centro de Sevilla, y la conductora se dio cuenta de que había un cuerpo enganchado en los bajos del vehículo ya en la calle San Francisco Javier, en el barrio de Nervión, cuando una persona le hizo señas para que se detuviese.

La mujer, al ver que había atropellado a alguien, sufrió una crisis de ansiedad. "Gritaba, pero vamos, era horroroso lo que gritaba esa mujer. Y claro, evidentemente, ya cuando llegaron los cuerpos de seguridad ya la aplacaron un poco más, la llevaron a la cafetería y la relajaron entrecomillas", ha continuado el testigo.

Cuando le han preguntado que contara cómo era ese día en Sevilla para tratar de esclarecer que pudiera ocurrir un hecho así, ha resaltado: "El final de esa persona lo sabemos, pero realmente donde está toda la tesitura es al principio".

"Sí es verdad que ese día fue bastante feo, empieza a amanecer, no está todavía claro el día, hay agua, hay mucha gente pasando con paraguas, los cristales de los coches unos con vaho, otros con agua. Al extremar la precaución lo que hacen es mirar hacia delante, cuando en otras ocasiones suele uno mirar hacia los lados", ha apuntado sobre el tiempo que hizo este lunes en la capital andaluza.

