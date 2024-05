La hija de los actores Paco Rabal y Asunción Balaguera, Teresa Rabal, ha recordado este jueves en una entrevista en Más Vale Tarde que cuando se murió su padre, José María Aznar y su Gobierno les ayudó "en todo" para poder traer las cenizas desu padre. Por eso, ahora se pregunta qué ha pasado con el Partido Popular tras retirar junto a Vox el nombre de su padre a un plaza y el de su madre a un centro cultural del municipio madrileño Alpedrete.

Además, ha desmentido las acusaciones del alcalde del Ayuntamiento de Alpedrete de supuestas amenazas. "No puede concretar porque no le hemos amenazado. La amenaza y el insulto los ha cometido él. Nosotros estamos en nuestro pleno derecho de informar a todo el mundo y de que tomen conciencia de que la cultura no se toca", ha defendido Teresa en el programa.

Preguntada que qué cree que diría sus padres al respecto, ha contado "menos mal que no están aquí, aunque le encantaría tenerlos cerca. porque cree que se llevarían un gran disgusto". "Y protestarían igual que nosotros", ha añadido, y ha dado las gracias "a toda la oposición de Alpedrete que se han portado maravillosamente con ellos, así como a todas las asociaciones y a los periodistas".

Y ha relatado que hay gente de derechas y del PP en Alpedrete "que se han adherido" a ellos. "Mi padre era amigo de todas las clases políticas. Cuando murió mi padre, Aznar, que gobernaba entonces, y (Mariano) Rajoy que era ministro de Cultura, nos fletó un avión y nos ayudó absolutamente con todo para poder traer las cenizas de mi padre. ¿Qué le ocurre al PP ahora? ¿Por qué no protesta? No lo entiendo", se ha preguntado.