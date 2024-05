El Partido Popular y Vox han retirado el nombre del actor Paco Rabal a una plaza y el de la actriz Asunción Balaguer al centro cultural del municipio madrileño de Alpedrete. Ahora la han llamado Plaza de España, quitando el nombre del actor murciano. Sus hijos han mostrado su indignación ante esta decisión, que consideran "una ofensa muy grande" y que sus padres "no han matado a nadie".

Teresa Rabal, la hija de Paco Rabal y Asunción Balaguer, ha expresado este jueves a Más Vale Tarde que esta decisión es "una auténtica tropelía". "Echen marcha atrás, mi padre y mi madre no han matado a nadie. No son terroristas", ha pedido. Ha contado que primera que se fue "a vivir a Alpedrete fue ella en el año 73". "Mis padres venían en verano a mi casa, se quedaban temporadas. Y al final decidieron comprar un terreno al lado del mío y se hicieron una casa y aquí pasaron sus últimos años", ha contado.

Por eso, para Teresa "no tiene ningún sentido, es una tropelía y una ofensa cultural muy grande" la decisión de Vox y PP de retirar los nombres de sus padres a estas zonas del pueblo. Ella se enteró de que iban a quitar los nombres de sus padres por un "chivatazo" y pidió una cita con el alcalde.

"La explicación es la misma que ha dado públicamente, que era el aniversario de la separación de Alpedrete de Collado Villalba. Era una cosa insólita, porque no tenía nada que ver. Le pregunto cuatro veces en su despacho para que me diga la verdad porque yo eso no me lo creo, yo sabía cuál era la verdad y no me lo dicen", señala Teresa Rabal. Y por eso, le llevó los nombres de calles, plazas, centros con los nombres de sus padres por toda España, y el alcalde le dijo que "lo iban a estudiar".

Sin embargo, cuando salió del Ayuntamiento se dio cuenta que ya habían "quitado el nombre de sus padres": "Monté un coraje porque me ha engañado totalmente. Yo no le he insultado, es un mentiroso compulsivo, no es un insulto es una realidad".

Además, Teresa niega que a algún vecino de Alpedrete le pareciera "mal, nunca jamás", que pongan el nombre de sus padres. "Desde que se puso la plaza de mi padre, han pasado gobiernos del PP y nunca se ha quitado. Debe ser una presión que tiene el alcalde", ha añadido, considerando también responsable.

Y ha pedido: "Echen marcha atrás, mi padre y mi madre no han matado a nadie. No son terroristas. Han sido unos actores con una trascendencia internacional importantantísima... Es un ataque a la cultura. Va a ocurrir en otros casos. Por eso estamos aquí". Rabal, además, ha anunciado que tendrá lugar una concentración el sábado por la tarde en el pueblo.