El triple crimen de Morata de Tajuña sigue investigándose con muchas incógnitas sobre la mesa. En Más Vale Tarde, Beatriz de Vicente habla de una teoría de cómo sucedieron los hechos que, para ella, sería "muy plausible", comenzando por la primera detención del presunto autor de los hechos tras dar tres martillazos a una de las hermanas.

Después de ese hecho y de su liberación con una orden de alejamiento, se habla del permiso concedido por el Ayuntamiento para que el hombre recogiese sus pertenencias en el domicilio junto a dos agentes de la Policía, con la posibilidad de que un día se personase allí sin los agentes para buscar por su cuenta estos objetos personales.

"Sería muy plausible. Si la deuda existía y sabía que iba a ser difícil de cobrar, esa ira no se correspondía con cobrarla. Esta tesis me parece la más plausible", afirma Beatriz de Vicente, que recuerda que hubo una tentativa de homicidio y un momento de ira previo a los hechos del triple crimen.

"He intentado cargarme a esa señora dando tres martillazos. La ira existe. Pasan los días, me ponen en libertad, no consigo sacar mis objetos, me planto un día, la señora dice 'llamo a la policía'... y asesinato en masa", comenta.