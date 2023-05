Yolanda Díaz y Antonio Garamendi siguen enfrentados a cuenta de la subida salarial. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo ha hecho un llamamiento a que la patronal y los sindicatos "alcancen un acuerdo inminente", mientras que el presidente de la CEOE ha recordado que se trata de un asunto "bilateral" entre la patronal y los sindicatos y ha exigido al Gobierno "que se abstenga".

Un hecho con el que el economista Gonzalo Bernardos no está de acuerdo: "El Gobierno está trabajando como le toca hacerlo. Y tiene un deber pendiente con todos los trabajadores... intentar recuperar el 5,3% de poder adquisitivo que se perdió el año pasado o como mínimo no perder poder adquisitivo en 2023, que es lo que no quiere Garamendi".

"A mí me parece que no hay ninguna razón para que no vuelvan a ponerse cláusulas de revisión salarial", ha aseverado Bernardos, que ha asegurado que estas cláusulas suponen que "pase lo que pase el trabajador no pierde poder adquisitivo". "Esto se suprimió con la excusa de que como la inflación siempre sería muy baja no hacía falta ponerlas y es lo que nos ha llevado a todos los trabajadores a perder el año pasado ese 5,3%", ha zanjado.