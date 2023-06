Una mujer ha intentado atracar con un cuchillo a un supermercado en la localidad barcelonesa de Badalona. El video del atraco se ha hecho viral porque, tras una conversación surrealista con el dependiente, la mujer acaba yéndose porque, dice, le dio "ansiedad".

Las cámaras de seguridad del local ubicado en la calle Alfonso XII del barrio Progrés han captado el momento -que puedes ver en el video principal de la noticia- en el que una mujer vestida de negro y con la cara cubierta entra en el super con un cuchillo grande.

Durante unos minutos, la mujer amenaza con el cuchillo al dependiente y le pide insistentemente que baje la persiana: "Voy a ir, esto… Yo no te conozco a ti. ¡Cierra la persiana! O si no, hoy estás muerto". El hombre se niega y intenta tranquilizar a la mujer ofreciéndole "una cerveza". Al ver que no podía negociar con la mujer, cogió un taburete para defenderse. Pero ella seguía amenazando: "Tú me das un golpe, pero yo te mato", le repitió en varias ocasiones.

Finalmente, y tras un forcejeo, la mujer acabó saliendo del supermercado diciéndole al dependiente: "Mira, me voy porque me voy. Me voy porque… Me voy porque me está entrando un ataque de ansiedad".