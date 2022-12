Omar Montes ya ha actuado en Qatar. Lo ha hecho con una ghutra en la cabeza, vestimenta típica qatarí, y con la bandera de España enrollada en el cuello. Durante su actuación, el artista de Pan Bendito incluso ha realizado una reivindicación por "las mujeres, los gitanos y el amor libre" y ha bromeado sobre la posibilidad de que acabe preso tras ello.

Lo cierto es que el cantante, que no ha estado exento de polémica por aceptar acudir a cantar a las celebraciones del país por el Mundial de Fútbol, ya había advertido antes de acudir a Qatar que iba con la intención de "ponerlo más negro" y no de "blanquearlo", tal y como se le había acusado. "A mí no me gustan las cosas que hacen y las leyes que tienen. No estoy de acuerdo con ese país con las cosas que hacen, no está de acuerdo nadie porque son barbaridades. Se quiere sumar ahora todo el mundo al carro de que no quieren ir por respetar los derechos humanos, y no van porque no les han invitado", aseveró.

Asimismo, Montes defendió que no iba a blanquear al país, sino a ponerlo "más negro": "Yo voy a apoyar a mi Selección, pero yo blanquearlo no quiero blanquearlo para nada. Al revés, son unos cabrones".

El enviado especial de laSexta a Qatar, Julio Suárez, ha explicado en Más Vale Tarde que el artista actuó en el Fan Festival, una celebración que se realiza en una gran explanada donde prima la seguridad. "En este país está todo controlado, grabado. Se sabe todo lo que se dice. Cualquier cosa que digas o enseñes va a quedar patente. Cuando Omar Montes dice eso es porque desde Qatar no le han invitado, eso seguro", ha indicado el periodista.