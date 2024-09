Este miércoles, Sofía Cristo no pudo ocultar su indignación al intervenir telefónicamente en el programa 'Espejo Público' tras la publicación de unas fotografías íntimas de su madre, Bárbara Rey, junto al rey emérito Juan Carlos I. Las imágenes, publicadas por la revista holandesa 'Privé', muestran a la vedette y al exmonarca en actitud cariñosa, abrazados y besándose en una terraza privada.

Según rumores, el responsable de la filtración sería Ángel Cristo, hermano de Sofía y con quien mantiene una relación tensa desde hace años. Estas especulaciones señalan que Ángel habría facilitado las fotos a la prensa, y algunos inclusos sostienen que él mismo pudo haber tomado las imágenes cuando era pequeño.

Sin embargo, Sofía Cristo no tardó en desmentir estas teorías durante su intervención en 'Espejo Público', manifestando su enfado: "Estoy flipando porque acabo de aterrizar y tengo el teléfono que echa humo, esto es vergonzoso, son unos sinvergüenzas... No sé como se puede ser tan malísimas personas y tan malnacidos". Además, Sofía aseguró que su hermano no tomó esas fotos en su infancia, calificando de absurdas estas insinuaciones.