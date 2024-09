La denunciante de Rafa Mir sostiene en su denuncia que no sufrió una sino dos agresiones sexuales. Ambas con lo que se denomina "acceso carnal", lo que antes se llamaba "con penetración". Señala que Mir la tira vestida a la piscina y que ya ahí intenta besarla por la fuerza.

La joven afirma exactamente que dentro del agua la agarra por detrás y le introduce los dedos, que ella sigue vestida con esa falda pantalón y que esta agresión, según su denuncia, dura cinco minutos.

"En ese instante, Rafa me cogió frente a él, agarrándome con un brazo por la espalda mientras me introducía los dedos en la vagina por un lado del pantalón que era elástico. No puedo especificar la cantidad de dedos que me introdujo. Esta agresión llegó a consumarse durante 5 minutos", aseguró la denunciante.

Según cuenta, logra salir de allí pero tiene que volver a por su bolso. Y es entonces cuando llega la agresión sexual que denuncia en el baño. La joven detalla que Rafa Mir la introduce a la fuerza en el baño y relata que la sienta en el lavabo a la fuerza y le introduce los dedos.

Asegura que mientras todo ocurría ella lloraba y le decía que iba a llegar su padre a buscarla. Además, añade que la amiga está fuera del baño increpándola por estar con él porque piensa que es una relación consentida.

En los nueve folios de denuncia, llega a explicar por qué no habló de "agresión sexual" a los policías locales que acudieron al chalet. La denunciante señala que ella le cuenta lo que ha sucedido a la agente femenina, que Rafa Mir le había introducido los dedos a la fuerza pero que en su impresión los otros dos agentes varones no la creían y que no mostraron interés por averiguar lo ocurrido.

En la denuncia incluso señala una frase demoledora: "Uno de los policías me pidió que me tranquilizase para que cuando llegara mi padre no la liase".

La otra gran novedad de la denuncia es que la mujer revela una frase muy concreta de otro amigo de Rafa Mir que estaba esa noche en el chalet.

Es un testigo clave y en la denuncia de la mujer se recoge que este chico pide perdón a las dos mujeres y les dice textualmente "si le hubiera pasado a mi hermana, los mataría", en referencia a Rafa Mir y Pablo Jara.