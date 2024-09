Rafa Mir y su amigo, el también futbolista Pablo Jara, han quedado en libertad con medidas cautelares después de haber prestado declaración este miércoles y de haber pasado dos noches en el calabozo. Ambos están acusados de agresión sexual a dos jóvenes de 21 y 25 años.

La primera víctima, la chica de 25 años, denuncia a Jara por agresión sexual. La segunda víctima, su amiga de 21 años, habría denunciado a Rafa Mir por agresión sexual agravada, lo que antes se conocía por violación.

La joven que denuncia a Jara asegura que su amiga y ella conocen a Rafa Mir en una discoteca de Valencia. Tanto Mir como Jara les invitan a darse un baño en la piscina del jugador del Valencia, algo a lo que ambas acceden. "Nos lo estábamos pasando bien, y nos ha invitado a ir a su domicilio: un chalé ubicado en la Urbanización Torre en Conil en Bétera, para bañarse en la piscina de su casa", dijo en su denuncia la joven, según recoge 'El Español'.

En la denuncia relata que, sobre las 6:30 horas del domingo, se meten en la piscina. Es entonces cuando Pablo Jara habría empezado a acosarla. Ella se niega a terner nada con él y, según su relato, empiezan una serie de tocamientos que van a más hasta que llega a ponerse muy agresivo. Todo ocurre en el agua y ella, al ver la fuerza que tiene él, decide salirse de la piscina y su amiga la sigue fuera del agua.

"Mientras estábamos en la piscina, un varón con el pelo largo ha comenzado a insultarme, me acosaba con la intención de mantener relaciones sexuales conmigo. En todo momento, le he dicho que me dejara en paz", añadió en su denuncia. Después habría llegado un puñetazo, cuando Jara empieza a insultarlas, vejarlas y termina dándole ese puñetazo a la mujer de 25 años. Ambos las echan de malas maneras del chalet y les tiran la ropa por encima del muro del mismo.

Cuándo se montan en el coche para irse, en ese trayecto es cuando su amiga de 21 años se rompe, sufriendo una crisis de ansiedad y contando que Rafa Mir le ha agredido sexualmente. De ahí, ambas fueron al Hospital de la Fe, donde se activa el protocolo de agresión sexual. La mujer de 21 años denuncia a Rafa Mir por agresión sexual agravada y el caso avanza hasta lo que conocemos a día de hoy.