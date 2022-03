Visiblemente incómodo, el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado de explicar ante los medios el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox.

Mañueco ha titubeado en reiteradas ocasiones al aclarar las alusiones del pacto a la "violencia intrafamiliar", o la "inmigración ordenada".

Al respecto, considera que el objetivo es "que no haya adoctrinamiento ideológico" y añade una paradoja: "En este mundo ya no me sorprende nada, aunque algunas veces me sorprendo".

Tras sus palabras, Iñaki López se ha mostrado rotundo: "Me temo que echan de menos a Mariano Rajoy en el Partido Popular".