El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pasado verdaderos apuros para explicar ante la prensa el acuerdo de gobierno que ha alcanzado con Vox.

Y es que, cuando los periodistas le han preguntado por los detalles del pacto y, en particular, sus alusiones a la "violencia intrafamiliar" o la "inmigración ordenada", el dirigente popular se ha mostrado visiblemente incómodo, tal y como puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que los titubeos de Mañueco se ilustran al ritmo de 'Aserejé'.

Preguntado por el "adoctrinamiento ideológico", Mañueco ha aseverado que "se refiere a eso, a que no haya adoctrinamiento ideológico". Cuando le han preguntado si es que ahora hay adoctrinamiento ideológico, su respuesta ha sido: "No, por eso".

"Parece que estoy haciendo aquí el debate de investidura, lo digo en tono desenfadado", llega a decir en un momento dado, en una rueda de prensa en la que lanzaba una paradoja: "En este mundo ya no me sorprende nada, aunque algunas veces me sorprendo, no sé si me he explicado".