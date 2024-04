El actor Rodolfo Sancho ha revelado en una entrevista estrenada este martes en HBO Max cómo se enteró del presunto crimen cometido por su hijo, Daniel Sancho, quien está acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Según cuenta en el documental, él se enteró por un hermano y entró en shock porque dice que su hijo no es un delincuente y no coincide con el perfil. "Me dijo que se iba (a tailandia) a hacer 'muay thai', a practicar la cocina tailandesa, a hacer sus vídeos de cocina. Me llama mi hermano, que ha visto la noticia. Mi primera reacción es no creerme a pies juntillas lo que estaban contando porque no cuadraba nada", cuenta en el documental.

Además, Rodolfo continúa asegurando que entró en 'shock' porque "Daniel no tiene ese currículum de criminal o delincuente, con lo que era todo muy extraño, enseguida me pongo en marcha y llamo a la embajada".

"Justo antes de que ocurriera, estuvo conmigo 15 días en Fuerteventura, nos reíamos muchísimo. Cocina que da miedo, con lo cual es maravilloso cuando viene. Estoy tranquilo, intento estar estable, no tener grandes bajones ni grandes subidones", añade Rodolfo Sancho.

La grabación, realizada hace aproximadamente un mes en la isla de Fuerteventura, donde reside, forma parte de un documental, "El caso Sancho", de cuatro capítulos y el resto se emitirán después de que el juez dicte sentencia, previsiblemente este otoño.