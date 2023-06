Más Vale Tarde se ha puesto en contacto con varias agencias inmobiliarias para saber si están cumpliendo con la nueva ley de vivienda, ya en vigor. La normativa obliga a que sean los propietarios los que paguen los gastos y honorarios inmobiliarios y no los inquilinos. En las llamadas realizadas, el programa revela que las agencias siguen pidiendo el mes de honorarios a los inquilinos: "Hay muchas cosas que están en el BOE y no se cumplen".

El programa llama a dos inmobiliarias para comprobar si cumplen la ley haciéndose pasar por una persona interesada en alquilar un piso. "Pide un mes de fianza, un mes de garantía y aparte la agencia", dice el trabajador de una inmobiliaria. Preguntado sobre si el mes de agencia no lo tiene que pagar la agencia, responde: "No, todavía no salió la ley esa". Algo que es totalmente falso porque la ley de vivienda lleva en vigor más de una semana.

Por eso, le replicamos diciendo que ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y él justifica este pago diciendo que "hay muchas cosas que están en el BOE y no se cumple ninguna". "Lamentablemente, suele pasar esto. Si no le conviene, yo no le puedo decir otra cosa", señala.

La segunda inmobiliaria ha ofrecido las mismas condiciones: "Serían dos meses de fianza y el mes de honorarios de agencia". Al informarle de que no es lo que dice la ley, su reacción fue más agresiva. "Si no te interesa, no pasa nada, tú te buscas otro piso. Yo tengo 25 interesados para este piso que han aceptado las condiciones", explica. Después de repreguntarle sobre la normativa, solo se limita a responder: "Oye, voy a continuar haciendo mi llamada porque creo que no vamos a llegar a un entendimiento".