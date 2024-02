La abogada y criminóloga Beatriz de Vicente ha explicado en Más Vale Tarde que eventos como el Mobile World Congress son un escenario perfecto para los ladrones. Tras indicar que algunos de sus clientes "dedicados al hurto" afirman no estar disponibles estos días por "trabajo", Edu Galán no ha dudado en bromear y hacerle la siguiente pregunta: "¿Los abogados aceptáis gente que roba cosas?". Una cuestión que Beatriz de Vicente ha respondido con rotundidad: "Si no, ¿de qué viviríamos?".

Así, de Vicente ha continuado con la broma: "Yo cuando llega las Navidades y la gente dice 'paz y amor' yo digo 'bueno, bueno, y un poquito de robarsus y de matarsus, que tenemos que comer todos", ha añadido entre las carcajadas de los colaboradores de Más Vale Tarde.

Entretanto, ha contado una anécdota: "Este fin de semana estuve de guardia y me dijo un policía... 'con la luna llena 113 detenidos' y le dije 'oiga, de esto vivimos usted y yo'". Puedes ver el momento al completo en el vídeo principal de esta noticia.