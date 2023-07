Los cuatro niños queacabaron heridos en un campamento en una masía de Brunyola(Girona) intentaban hacer un volcán en erupción casero. Algo que no era peligroso si no fuera por la mezcla que hicieron de productos químicos: unieron vinagre, bicarbonato y alcohol. Este experimento, bajo supervisión de los monitores, provocó una explosión. Más Vale Tarde ha recreado este jueves el experimento, pero de una forma correcta para no ponernos en peligro.

Lo primero que hay que hacer es usar guantes y gafas para hacer el experimento que hicieron los niños, pero de una manera diferente. Joanna Ivars, geógrafa y meteoróloga de laSexta, explica qué ingredientes hay que usar para un experimento seguro: "Hay que usar colorante, el detergente (Fairy), el bicarbonato y vinagre, pero no el alcohol".

Ivars ha señalado que mezclar alcohol y bicarbonato produce una reacción exotérmica: calor, mucha energía y esto acaba haciendo una llama. Es lo que les pasó a los niños porque usaron alcohol, por eso, avisa de que hay que echar vinagre.