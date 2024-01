La habilidad de Iñaki López para cambiar el nombre a la gente es de sobra conocida. Esta vez, le ha vuelto a ocurrir con su compañero Rodrigo Blázquez, presentador de laSexta Noticias 20h, al que ha vuelto a bautizar como Ricardo.

"Ahora que ya estoy para cantar una ópera de Verdi es cuando me tengo que ir", apunta el vasco en alusión a sus problemas en la voz, y añade: "Menos mal que os dejo en buenas manos, en las de otro gran tenor, Ricardo Blázquez".

"Rodrigo Blázquez", se corrige, ante lo que este le contesta entre risas: "¿Qué tal, José Manuel?". "Esto me recuerda que hace tiempo que no me confieso", comenta López. Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.