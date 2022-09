Esperanza Aguirre ha rehusado opinar sobre si debería mantenerse la Oficina del Español tras la dimisión de Toni Cantó. "Yo no tengo opinión sobre eso", ha determinado la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Un hecho que ha sorprendido a Cristina Pardo: "Me sorprende que usted no tenga opinión de algo", ha aseverado.

Aguirre ha asegurado que "lo que haga Isabel Díaz Ayuso bien estará" y ha reiterado que Isabel Díaz Ayuso defenderá el español en Madrid en el Día de la Hispanidad. Puedes ver su reacción tras ser preguntada por la dimisión de Cantó en el vídeo principal de esta noticia.