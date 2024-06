El cariñoso gesto de Borja Sémper y Yolanda Díaz en el patio del Congreso ha generado un gracioso revuelo. No suelen ser habituales las imágenes de políticos de distintos partidos mostrándose cierto afecto, pero la relación entre Sémper y Díaz es cordial, como lo han demostrado en anteriores ocasiones.

Ante la particular revolución que ha surgido en las redes sociales, ha entrado en juego la actriz Bárbara Goenaga, pareja de Borja Sémper. "Ya te entiendo, Yolanda. Ya te entiendo", ha publicado en su cuenta de Instagram junto a la imagen del momento.

Después de una primera fotografía, Goenaga ha colgado otra en la que se ve a Borja Sémper y Yolanda Díaz: "Sí, prefiero mil veces que se toquen a que se den de hostias en el Congreso".

La imagen es de hace poco más de un año, en la campaña de las elecciones generales de 2023. Entre ellos se ve complicidad, sonríen y se saludan de forma afectuosa.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, no es la primera vez que una seguidora de Bárbara Goenaga le dice que 'ojito' con lo que hace su pareja y ella ha contestado grabándose un vídeo.

"Aquí vengo con una reflexión de mierda, efectivamente, y voy a aprovechar, hoy es el día. Eso me lo decís mucho, muchas veces, sobre todo mujeres. Esto de 'me andaría con ojo, cuidado que te lo quitan. Ojo con esta...' ¿Pero cómo que ojo? Ojo tendrá que tener él, quiero decir. O no, si se va, un favor que me hace. Yo, ojo con lo mío, con quien me viene y a ver qué hago con eso que me llega. Y él, a ver qué hace con eso que le llega. Yo, ¿ojito con él? Ya es lo que nos faltaba a las mujeres", ha defendido.