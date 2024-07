Más Vale Tarde analiza las nuevas declaraciones de Nacho Cano tras su detención por, presuntamente, tener a inmigrantes ilegales trabajando en su musical 'Malinche'. En ellas, el productor musical continuaba con su discurso de ser víctima de una persecución y cargaba contra el ministro del Interior.

"Cuando te señalan se llena todo de chatarra y tú lo que tienes que hacer es no añadir más chatarra", opina Ramoncín en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que "si a ti te señalan con una cosa como esta, sales y dices 'oiga, voy a demostrar que todo lo que dicen no es cierto' y no dices nada más, hoy no estaríamos hablando de esto".

Sobre el "cállate" que le recomendaba Ramoncín minutos atrás, afirma que era "el mejor consejo que puedes recibir" y sostiene que "cuando cometes un delito, eres tú el que lo sabes. Cuando tú te miras al espejo, sabes si eres culpable o no". En este sentido, apunta que en el ordenamiento jurídico español "es muy raro que se escape un culpable, pero es casi imposible que se condene a un inocente".