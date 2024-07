La embajada de México está asesorando a los becarios del musical de Nacho Cano, incluida la bailarina que denunció las supuestas irregularidades, quien asegura que cobraban 300 euros al mes por trabajar 10 horas. Este viernes el artista ha vuelto a atacar al Gobierno y a los policías que llevan el caso.

En una entrevista en Espejo Público, Nacho Cano ha explotado. "¿Tú medirías cuando te han intentado arruinar la vida y decir que eres un acosador? Y lo único que has hecho es dar curro toda tu vida. ¿Tú medirías? ¿Tendrías los cojones de medir? Pues yo no los tengo", ha comentado.

Además, Cano también ha hablado de algunos de los becarios que ha traído de México y ha contado que había gente en su otra Malinche que "no tenía ni servicio en su casa".

También ha hablado sobre Comisiones Obreras de Madrid, quien valora personarse como acusación en el caso del productor musical. "A mí qué mas me da CCOO. ¿Qué sabe esa gente de crear puestos de trabajo? Yo sí se crear puestos de trabajo", ha asegurado Cano visiblemente molesto.

Y no solo se ha quedado ahí. También ha vuelto a cargar contra la Policía, esta vez con matices. "A mí no me hace ni puta gracia, que esos chulos, porque no toda la Policía, pero esos lo son", ha insistido Cano, quien desde que fue detenido el martes pasado ha tenido en la diana al cuerpo.

"Hay 17 denuncias y los policías cuando llegan a esa escuela agarraron a una menor y la empezaron a hacer preguntas sin preguntarle nada sobre su tutor. Ahí hay muchas infracciones. Les llevaba en el coche en dirección contraria con las sirenas puestas", ha insistido.

Este mismo viernes la embajada de México se ha pronunciado y ha negado su implicación en el caso Malinche. Pero, aunque asegura que no está "involucrada" en el programa de becas para el musical, sí otorgará asistencia jurídica a todos los mexicanos, incluida a la denunciante que en las últimas horas ha reiterado que cobraban 300 euros por trabajar de lunes a sábado.