¿Quiénes son y qué relación tenían con Francisca Cadenas los hermanos investigados tras nueve años de la desaparición? Leo Álvarez lo explica

Leo Álvarez da todos los detalles en MVT sobre cuál es la relación que existe entre los dos vecinos detenidos y la desaparecida Francisca Cadenas. Nueve años después, han sido citados como investigados y no como testigos Lolo y Julián.

En la tarde del lunes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmó a laSexta que habían llamado como investigados a dos vecinos de la desaparecida Francisca Cadena, hace ya nueve años, en el pueblo de Hornachos, en Badajoz. Uno de los casos de desaparición más inquietantes de nuestro país, pues no se sabe nada de la mujer desde 2017.

Tras ser citados a declarar ante el juez, como investigados y no como testigos, la UCO podría estar cerca de resolver el caso, pues ya se les señala como presuntos autores de la muerte de su vecina, de Francisca Cadena, más conocida como Francis.

Se le perdió la pista a unos 30 metros de su casa, en un callejón donde vive muy poca gente. Entre ellos, estos dos hermanos. Por todo ello, nos preguntamos: ¿quiénes son y qué relación tenían con Francisca Cadenas los hermanos investigados tras nueve años de la desaparición? El periodista de Más Vale Tarde Leo Álvarez lo explica.

Todo sucede en un callejón corto, en 10 minutos y de noche. Pero hay unas pocas personas que la ven antes de desaparecer. Son un matrimonio, Adelaida y Antonio, cuyo hijo era cuidado por Francisca. Ellos vieron a Cedena volver por ese callejón hacia su vivienda.

Otro testigo era Carlos, un temporero, que se encuentra también con la mujer y hasta se saluda. Ambos siguieron sus caminos. También la vieron su familia: su marido y dos de sus hijos.

Pero, ahora, la Guardia Civil suma a estos dos hermanos: Lolo y Julián. Son los investigados. Lolo declaró el lunes durante seis horas, pero ambos se definen como inocentes. Lo único que los une es la cercanía de sus residencias. Lolo, Julián y Francisca eran vecinos que vivían a pocos metros de distancia. Tampoco tenían problemas anteriores.

Según ha explicado este martes Leo Álvarez, el día de la desaparición, Lolo no estaba en el pueblo, se había ido a Mérida al hospital, pero su hermano Julián sí estaba en Hornachos.

La familia dice que la noche que Francica Cadenas escuchó ruidos en su casa. Tocan a su puerta; sin embargo, nadie les abre ni contesta. Por ello, sospechan.

