¿Quién sale perdiendo si EEUU toma el control del petróleo venezolano? El analista Pedro Rodríguez nos explica

El analista internacional asegura que Venezuela tiene enormes reservas, pero casi no produce, y advierte que Cuba y Nicaragua podrían quedarse sin combustible esencial si EEUU logra el control del crudo.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero casi no produce crudo y su industria está al borde del colapso, explica el analista internacional Pedro Rodríguez. Ese es el verdadero problema del país caribeño, y también la razón por la que Estados Unidos pone el ojo en su petróleo y su posición estratégica.

"La industria petrolera requiere enormes inversiones y mantenimiento, y el régimen chavista ha sido incapaz de mantenerla. Lo que Venezuela produce actualmente, unos 750.000 barriles diarios, va principalmente a China, que compra mucho más de lo que consume y acumula petróleo como reserva estratégica para posibles conflictos globales", señala Rodríguez.

Pero no solo China depende del crudo venezolano. Cuba y Nicaragua también reciben envíos vitales, y Rodríguez asegura que si EEUU logra el control, Cuba sería uno de los más afectados, junto con Rusia y México.

El petróleo de Venezuela, además, no es fácil de extraer ni barato de refinar. Trump mismo lo ha calificado de "alquitrán", un crudo pesado que requiere mucha inversión, muy distinto al petróleo ligero de Arabia Saudí. "En cifras totales parece un recurso apabullante, pero su explotación es complicada y costosa", dice el analista.

Más allá del crudo, Venezuela es un punto estratégico clave en Latinoamérica. "Es el epicentro de cómo el mundo se está dividiendo en zonas de influencia. Las grandes potencias harán lo que quieran, y Venezuela cae del lado de EEUU", concluye Pedro Rodríguez.

Para EEUU, Venezuela es un caramelo muy goloso, pero amargo: petróleo, influencia regional y control estratégico en juego.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.