Pedro Rodríguez, sobre el papel de Delcy Rodríguez: "Ella ha repartido el botín con los cómplices de dentro y de fuera"

Delcy Rodríguez ha jurado hoy el cargo de presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Desde Más Vale Tarde, el profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, analizó el papel de la actual presidenta en el país.

"Me parece importante reflexionar sobre cuáles son los méritos de Delcy Rodríguez", comenzó diciendo el colaborador. "En las estructuras de poder de las dictaduras, los autócratas llegan rodeados de idealistas, de sanguinarios, de pelotas. En general, no suelen ser muy eficientes y tarde o temprano necesitan gente que sea capaz de hacer cosas", explicó Rodríguez.

Para el experto, el gran ejemplo de ello es la figura de Delcy Rodríguez. "Ella entra en esa categoría de lugarteniente o adeptos que son capaces de hacer cosas", aseguró.

Asimismo, Rodríguez añadió que Delcy "ha tenido una tarea muy importante" en Venezuela, que ha sido "repartir el botín con los cómplices de dentro y de fuera". "Me parece que a partir de ahora, que las maletas no van a ir a Barajas, sino a Mar-a-Lago, tiene un papel muy importante incluso para Donald Trump", reflexionó.

