La 'queja' de Iñaki López con la Casa Real al no recibir la felicitación navideña: "¿Esto a quién se lo mandan?"

Se han publicado las felicitaciones de la familia real española. Como detalla María Lamela, los reyes han seguido la línea del año anterior publicando una fotografía familiar. Por su parte, los reyes eméritos, han enviado una postal religiosa que han firmado de manera conjunta aunque el rey Juan Carlos I ha remitido también una felicitación más personal a través de una fotografía de toda la tripulación del Bribón.

"Es raro comentar esto sin una música de pompa y circunstancia", afirma Iñaki López. "La más bonita será esta, con los chavales en el 'txoko'", añade el presentador de Más Vale Tarde, haciendo referencia a la felicitación personal del rey emérito. "Esta no es precisamente romper la pana, es más tradicional que el hilo negro", apunta sobre la de los reyes con sus hijas.

Chema Crespo destaca que, en esta ocasión, no se ha utilizado Photoshop, recordando la felicitación que se envió en 2005 de los reyes eméritos con sus nietos en la que se había utilizado esta técnica de edición de imagen. María Claver, considera, por su parte, que las felicitación "sigue siendo demasiado tradicional". Iñaki, además, ha querido manifestar su 'enfado' por no recibir la felicitación de parte de la casa real. "¿Esto a quién se lo mandan?", pregunta. "Tu no estás entre los VIP", responde María, entre risas.