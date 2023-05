Los embutidos suelen ser un plato de cabecera en España. Sin embargo, no todos son igual de sanos. El nutricionista Pablo Ojeda los diferencia en cuatro grupos. El primero englobaría aquellos realizados con carne: lomo, jamón, chorizo... (por cierto, el menos graso es el lomo).

"Por norma general, se dicen que no son muy recomendables por el porcentaje de sal que tienen y por la gran cantidad de grasas saturadas", ha explicado el experto, que ha indicado que ninguno es "super recomendable", si bien el lomo es el más saludable.

Además, asegura que no se tratan de alimentos de consumo diario. "Es un procesado, no deja de ser un procesado que tiene sal... tenemos que diferenciar entre saludable y diario. No estoy diciendo que tomarlo dos o tres veces a la semana sea algo malo", ha indicado.