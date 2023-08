El psiquiatra forense José Carlos Fuertes ha descartado que Daniel Sancho, el asesino confeso de Edwin Arrieta, tuviera un trastorno de personalidad antisocial. El experto ha analizado este jueves en Más Vale Tarde el perfil del joven, y ha asegurado que "no es un psicópata y que si lo fuera, sería el más torpe".

Por otro lado, Fuertes ha asegurado que a los policías tailandeses "no les ha podido dar tiempo a hacer un análisis psiquiátrico forense" tras presentar las conclusiones solo 10 días después del crimen. "En ocho días lo han resuelto todo, han hecho todas las pruebas criminalísticas y psiquiátrico forenses. Creo que la Guardia Civil y la Policía Nacional española deberían ir a Tailandia a hacer un curso intensivo de cómo se puede efectuar un atestado de una forma tan rápida y eficaz", ha ironizado el psiquiatra.

Sobre Daniel Sancho, ha señalado que "no tiene perfil psicopático claro". "La psicopatía no aparece en un acto único, sino que es una conducta continuada desde la adolescencia", ha explicado el experto. Lo que sí presenta, según Fuertes, son unos "rasgos de tipo narcisista, arrogancia", además del "intento de acoso escolar". "Tiene un trastorno de personalidad. Pero lo que tengo claro es que este muchacho no es un psicópata, y si lo fuera, sería el más torpe que yo conozco", ha sentenciado.

Además, ha añadido que los psicópatas presentan una "frialdad emocional" y son capaces de mentir. Por eso, ha asegurado que no puede valorar si Daniel presenta "frialdad", pero que es algo que no puede valorar superficialmente ni por su apariencia física. "No sabemos nada de esta persona", ha matizado.