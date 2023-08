La Policía tailandesa ha explicado este martes todas sus conclusionesen una rueda de prensa sobre el asesinato del colombiano Edwin Arrieta a manos, supuestamente, del español Daniel Sancho. Unas conclusiones que la defensa del autor confeso del crimen ha definido como "algo alarmantes". Lo cierto es que la Policía ha elaborado en tan solo 10 días las pesquisas, cuando la ley del país deja hasta 84 días para elaborarlas.

Las autoridades continúan con la investigación y han vuelto a interrogarlo este miércoles en la cárcel de la isla de Samui (sur), donde se encuentra en prisión provisional, según fuentes policiales a Efe. Estas mismas fuentes aseguraron que este interrogatorio, que es normal durante el desarrollo de la investigación, pone de manifiesto que el caso no está cerrado y que la Policía todavía sigue reuniendo pruebas.

¿Pero qué dicen en su informe sobre el crimen? El subinspector ha señalado este martes que todas las pruebas han llevado a Daniel a confesar, y que después de inspeccionar la escena del crimen es la única persona implicada. Todo esto está recogido en el informe de la policía, que apunta que el asesinato fue premeditado, algo que llevaría a pena de muerte. Asimismo, afirman que Daniel apuñaló en la parte derecha del pecho a la víctima, y que presentaba un golpe en la cabeza.

No obstante, la policía todavía no tiene claro la causa de la muerte porque no se ha realizado la autopsia de las partes del cuerpo que tiene en su poder. Lo que sí tiene son varias pruebas como la compra de Daniel del día antes del crimen: dos cuchillos, bolsas de basura y guantes. Para la Policía, es una compra de todo lo que necesita para deshacerse del cuerpo de Edwin. Otro elemento clave es una camiseta que llevaba Edwin, y que tiene un agujero que podría corresponder a un apuñalamiento en la parte superior de su pecho.

También tienen como prueba la segunda compra de Daniel, que hizo el 2 de agosto, unas horas antes de recoger a Edwin. En ella, había una motosierra, elemento clave que los agentes señalan que se usó para descuartizar a la víctima. Sin embargo, a día de hoy la Policía no sabe cuál es el móvil del crimen.