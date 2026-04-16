Policías convertidos en héroes: salvan a una mujer de morir atragantada en Pontevedra

La señora estaba disfrutando de una merienda de chocolate con churros junto a su hija cuando se atragantó con un de los dulces. Por fortuna, en la cafetería había varios agentes de la Policía Nacional que acudieron en su ayuda.

Una mujer de 86 años, con una discapacidad, ha sufrido un grave atragantamiento en Pontevedra mientras disfrutaba un chocolate con churros junto a su hija. A punto de perder el conocimiento, unos policías que se encontraban en la misma cafetería acudieron en su ayuda.

Como se puede ver en las imágenes, su hija comienza a dar golpes en su espalda para ayudarla. Por desgracia, no consigue hacer y, en ese momento, pide ayuda a otros clientes. Varias personas se acercan para intentar hacer algo.

En ese momento, llegan los cinco policías. Uno de ellos, como señala Leo Álvarez, es experto en maniobras de reanimación. Este lleva a cabo la maniobra de Heimlich durante 20 segundos. Por fortuna, el churro termina saliendo.

Los policías se quedan con la señora hasta constatar que se encuentra bien y estable. La propietaria de la cafetería señala que el atragantamiento ocurrió en pocos segundos. Una empleada, por su parte, señala la fortuna de que estuvieran los agentes en ese momento en el local. "Fue un milagro", afirma.

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