Mamen Mendizábal, sobre la famosa frase de la peseta de Lola Flores: "Recibió oleadas de críticas, los famosos eran ejemplo"

Este domingo a las 21:30 h se estrena laSexta el segundo programa de la cuarta temporada de 'Anatomía de...' que, en esta ocasión, analiza los problemas con Hacienda de la artista.

El próximo domingo 'Anatomía de...' está dedicado a uno de los hechos más comentados de la historia de nuestro país: los problemas con Hacienda de Lola Flores. La artista acuñó, en ese momento, una de sus frases más célebres y que revolucionó a todo un país: "Si una peseta diera cada español...". Más Vale Tarde conecta con su presentadora, Mamen Mendizábal, para conocer un poco más qué podremos ver el próximo domingo en laSexta.

Como recuerda Iñaki López, Hacienda pedía a Flores 96 millones de pesetas "porque se había olvidado de hacer la declaración de la renta unos cuantos años". "A Lola Flores la sientan en el banquillo, básicamente, porque la habían pillado sin hacer la declaración de la renta varios ejercicios", cuenta Mendizábal, "pero, cuando el caso llega al Fiscal, se da cuenta de que no había hecho la declaración de la renta nunca".

La periodista indica que, en mitad del procedimiento, cambió la ley y consiguió librarse de esa petición millonaria y todo acabó en algo "muy menor". Mamen cuenta que su famosa frase pidiendo una peseta "forma parte de la cultura popular y recibió oleadas de críticas en una época en la que los famosos eran ejemplo".

Cristina Pardo, por su parte, expone que la artista, incluso, llegó a declarar que ella esperaba que "al final, el Gobierno se lo arreglara todo". "Quizá, hoy, las personas que tienen problemas judiciales esperan lo mismo, pero no lo dicen abiertamente", añade la presentadora de Más Vale Tarde. "¿Tú te imaginas a Shakira pidiéndoselo a Mariano Rajoy?", añade Mendizábal.

La presentadora de 'Anatomía de...' cuenta que los años 90 "explican muchas cosas de la actualidad, pero nadie se atrevería a decir hoy, públicamente, lo que dijo Lola Flores". Mendizábal señala que el caso de Lola hizo que aumentara la recaudación del fisco. "Creo que es muy interesante el programa del domingo porque siempre ha existido una oficina de famosos en Hacienda, otra cosa es que lo reconozcan", explica.

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