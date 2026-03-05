¿Podemos cancelar nuestras vacaciones de Semana Santa ante el conflicto en Oriente Medio? El portavoz de OCU responde

Enrique García indica que los cambios y cancelaciones dependerán del tipo de contrato que hayamos realizado. Como señala, en algunos billetes de avión sí que se permite mientras que en otros no es posible y perderíamos el dinero.

Debido a la escalada bélica en Oriente Medio, muchas personas se están planteando cancelar los viajes planeados para Semana Santa a lugares cercanos ante la incertidumbre sobre la duración de este. Para conocer qué opciones tienen los usuarios, Más Vale Tarde habla con Enrique García, portavoz de OCU.

García indica que los cambios o cancelaciones "dependerán del tipo de contrato que hemos hecho". El portavoz indica que en algunos billetes se permite y en otros no. "Si cancelamos nosotros perdemos el dinero, lo mismo sucede con los hoteles", señala.

Cuando los viajes son combinados, es decir, que incluyen vuelos y alojamiento, "aquí sí que puede haber unas condiciones de cancelación previas donde podamos recuperar el dinero y, sobre todo, si hay una modificación del programa entonces sí que tendremos derecho a cancelar para recibir la totalidad del dinero pagado". Si la cancelación la lleva a cabo la aerolínea, "tenemos derecho a que nos devuelvan el precio del billete o a la reubicación en un vuelo distinto".

En el caso de quedarse bloqueado en un lugar debido al cierre del espacio aéreo, Enrique indica que si es el viajero el que ha contratado el servicio, deberá esperar a la reubicación y esas noches extra deberá pagarlas el cliente. "En el caso de una agencia, depende, porque la agencia se debe hacer cargo de buscar la reubicación y, si es necesario, ampliar el tiempo tendrá que ser por cuenta del organizador del programa", expone.

Otra de las consecuencias del conflicto podría ser la subida de la luz. La OCU alerta que podría llegar a subir en un 30% en la próxima factura, unos 20 euros más de media. Enrique indica que esta subida dependerá de la duración del conflicto. "Si este dura más tiempo y se mantiene la circunstancia del precio alto del petróleo y el gas, esto determina el precio de la energía", explica.

"Nuestras cuentas están muy claras", afirma, "hemos extendido a un mes lo que ha pasado en los tres últimos días". "Hasta que no se normalice el precio del petróleo la luz no va a bajar y también la gasolina", concluye.

