Sánchez defiende el envío de tropas a Ucrania y avanza que también podría pedirlas para Palestina

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno afirma que apoyarán al país de Zelenski "durante todo el tiempo que sea necesario" e insiste en la solución de los dos Estados en Gaza.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado en la Conferencia de Embajadores su intención de proponer al Congreso el envío de "tropas de paz" a Ucrania, destacando la participación activa de España en la seguridad europea. Sánchez ha subrayado el compromiso de apoyar a Ucrania "durante todo el tiempo que sea necesario" y ha defendido la necesidad de contribuir a la paz europea e internacional. Además, ha planteado la posibilidad de enviar tropas de paz a Palestina, insistiendo en la importancia de aplicar la solución de los dos Estados. Fuentes de Sumar han señalado que esperarán a que Sánchez explique su plan en las reuniones con grupos parlamentarios, recordando su apoyo previo al envío de tropas tras un alto el fuego.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha hablado en la Conferencia de Embajadores y de Embajadoras sobre la opción de enviar "tropas de paz" a Ucrania. Sobre una propuesta que va a llevar al Congreso para, tal y como ha expresado, "participar en la seguridad colectiva y europea".

Así lo ha dicho el presidente, manifestando su apoyo a Ucrania "durante todo el tiempo que sea necesario": "Por primera vez en la historia, España está participando de manera activa en la seguridad europea y en su implementación. Voy a proponer en el Congreso el envío de tropas de paz a Ucrania".

"Si España ha mandado tropas de paz a otras latitudes geográficas, ¿cómo no vamos a mandarlas a Ucrania, que es un país europeo? Debemos participar, como europeos que somos, en esa seguridad colectiva y europea", ha insistido Sánchez.

Sánchez, en ese sentido, ha defendido dicha postura en su comparecencia: "En el plano material y político estaremos con Ucrania. Vamos a garantizar que su seguridad sea satisfecha y a apoyar su acceso a la Unión Europea".

"Queremos estar en Ucrania, participando con tropas de paz para contribuir a la paz europea e internacional", ha expuesto el presidente, que ha recordado que España tiene "más de 3.000 militares desplegados en operaciones en el exterior".

"No olvidamos Gaza"

Además, Sánchez ha abierto la puerta al envió de "tropas de paz también en Palestina": "No olvidamos a la Franja de Gaza. Hay que participar en la reconstrucción de la esperanza".

"La paz no puede ser un paréntesis en una tierra martirizada por la guerra. La paz exige aplicar la solución de los dos Estados. Un Estado de Palestina independiente, viable y seguro será la solución para una región importante para nuestro continente y nuestro país", ha compartido Sánchez.

Sus palabras van en consonancia con sus declaraciones anteriores sobre ambos lugares, en especial con una Ucrania sobre la que Sánchez afirmó que España "debe formar parte de la solución" con "garantías de seguridad, de la adhesión a la UE y de un paquete para la reconstrucción".

"Tanto la Unión Europea como también otros países, también los norteamericanos, estamos listos para poner en marcha un paquete de prosperidad para Ucrania que contenga ayudas, préstamos, incentivos, mecanismos de apoyo para reconstruir sus infraestructuras y también redinamizar su economía y sentar las bases para una nueva prosperidad en Ucrania, cuando se logre la paz", afirmó hace unos días el presidente.

Sumar, a la espera

Fuentes de Sumar a laSexta, sobre dicha opción, han afirmado que van a esperar a que el presidente explique su plan en la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. En ese sentido, han recordado que en marzo ya se mostraron a favor del envío de tropas una vez que se establezca un alto el fuego en el país.

