Los reyes eméritos están en España para la fiesta privada de la princesa Leonor, pero no acudieron a la jura de la Constitución en el Congreso. Un hecho que, para la periodista Pilar Eyre, ha considerado como un acierto que la reina emérita Sofía no acudiera a presenciarlo.

La periodista ha señalado en Más Vale Tarde que los gestos de seriedad mostrados por la reina Letizia en el acto se deben a que algo ha ocurrido con la visita de los reyes eméritos: "Hoy ha ocurrido algo con el rey emérito".

Además, Eyre ha señalado que considera un acierto que doña Sofía no haya acudido presencialmente al Congreso: "El hecho de que doña Sofía no haya ido al Congreso me parece un acierto. Ella es reina porque es la mujer de don Juan Carlos, entonces si no está él en la ceremonia, me parece bastante fuera de lugar que esté ella".

Una decisión que la periodista ha indicado que es para evitar tensión entre las dos reinas: "Ella crea tensión. Es buena persona, pero creo que genera situaciones protocolarias incómodas por tener dos reinas. Siempre que está ella veo un mal gesto o una mala cara".