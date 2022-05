Pilar Eyre ha asegurado que la reunión en Zarzuela entre el emérito y el rey Felipe VI le suena a "burla a los ciudadanos": "Todos sabemos que es una familia desestructurada y que no tienen relación entre ellos desde hace muchos años".

"Me parece otro paripé totalmente innecesario, se lo podían haber ahorrado. Zarzuela es la Jefatura del Estado, a mi que no me digan que es una visita privada", ha criticado.

En esta línea ha sugerido que la reina Sofía podría haber evitado verse con el el emérito: "Ellos ahora pueden explicar lo que sea porque nosotros no lo vamos a saber. A lo mejor ni siquiera se han visto y están en habitaciones distintas".

"Recuerdo que cuando el rey se operó del pulmón, decían que la reina había ido a visitarlo y luego nos enteramos de que la reina no había pasado de la salita de las relaciones públicas y que no había visto al rey en ningún momento. La reina nos contó a los periodistas que había estado hablando con el rey y todo era mentira, en el año 2011", ha recordado.

Así, la periodista asegura que cree que "la reina ha obedecido a su hijo porque es la persona a la que más quiere del mundo": "Cuando el rey le ha dicho que vaya, ella ha ido, pero a lo mejor es que ni siquiera se han visto, yo no lo se. Igual ahora para desmentirme publican una foto de toda la familia, esperemos que no les falten las piernas".