Pilar Eyre critica que Urdangarin hable sobre sus hijos en sus memorias: "Me da pudor que haya desentrañado su intimidad"

El exyerno del rey emérito ha desvelado en su nuevo libro, 'Todo lo vivido', el problema que sufre una de sus hijas. La periodista no ve con buenos ojos que Urdangarin ya que sus hijos no han querido ser nunca figuras públicas.

Este jueves se han publicado las memorias de Iñaki Urdangarin, tituladas 'Todo lo vivido'. Más Vale Tarde conecta con Pilar Eyre para profundizar en alguna de las cuestiones que el exyerno de Juan Carlos I cuenta en su libro.

A raíz de la publicación de las memorias, el exdeportista concedía una entrevista a Jordi Évole. Entre otras cuestiones, Urdagarin contó al periodista que decidieron comprar el palacete en el barrio de Pedralbes después de que el rey Juan Carlos I los animara a vivir en un lugar más grande.

"Escuchándole, parece una persona pusilánime que se vio arrastrada por el rey Juan Carlos a comprarse un palacete", señala Cristina Pardo, "me cuesta creer que esto puede ser así". Eyre cuenta que ella fue la que dio la exclusiva de esa compra en junio de 2004.

En septiembre amplió la información y, como expone, el exyerno del emérito no dudó en mentir a Rosa Villacastín cuando esta compartió con él la información publicada por Eyre. Urdangarin dijo a la periodista que estaban "muy contentos con su piso".

"Me tuve que tragar esta noticia hasta que, al cabo de un mes, hicieron el traslado y pudimos fotografiarlos todos", explica. "Me llevó la contraria mintiendo cuando yo sabía, perfectamente, que lo que había contado era verdad", añade. "No me fio", señala. "Él dice que ha cambiado, que es otra persona, quizá sí", reflexiona, "él tiene un patrón de conducta determinado, démosle un voto de confianza, a lo mejor sí que se ha reformado".

Eyre añade que tampoco le ha gustado que en su libro hable tanto de sus hijos. El deportista comenta, entre otras cosas, el problema que sufre una de sus hijas. "Habla de psicólogos, de educación especial, de esfuerzos, conversaciones íntimas..."señala. "Me da pudor que el haya desentrañado esa intimidad de sus hijos que nunca han querido ser figuras públicas", afirma.

Urdangarin, además, contaba que su exmujer estaba al tanto de todo lo publicado en el libro. "El otro día tuvo que decir que, en realidad, no lo sabía y que tuvo que cortar unas cosas", indica la periodista, "realmente no estaba al tanto".

