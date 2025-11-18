Pérez Medina asegura que “hoy se ha acabado la instrucción” en el caso Koldo: "Con todas las pruebas que hay, se ha cerrado el círculo"

Un nuevo informe de la UCO detalla el patrimonio de Santos Cerdán. Además de demostrar que su familia se podría haber beneficiado de sus amaños, también expone la relación del exsocialista y Acciona.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, ha publicado un nuevo informe sobre Santos Cerdán. En el mismo se detalla el patrimonio del exsecretario de Organización del Partido Socialista y se expone que los familiares del exmiembro del PSOE se beneficiaron de sus presuntos amaños.

Cristina Pardo indica que, gracias al informe, además, "hemos sabido que Acciona pagó casi siete millones de euros a Servinabar por beneficiarse de algunas adjudicaciones". Iñaki López añade que Acciona "dotaba del 75% de los fondos a Servinabar y, luego, de ahí colgaban las otras empresas instrumentales de las que distribuía dinero".

El presentador indica que, además, la relación entre el exsocialista y la empresa de infraestructuras "va mucho más allá". "Entre Acciona y Santos colocaban personas en puestos clave del ministerio, lo cual facilitaba el futuro de esta trama", apunta López.

Alfonso Pérez Medina indica que esta relación se remonta al año 2015, tal y como aparece reflejado en el informe. "Empiezan con el proyecto de Mina Muga, en Navarra, poco a poco van haciendo más obras, entre ellas el túnel de Belate y, luego, entran en las obras del ministerio de Transportes", indica el periodista.

Luis Sanabria indica que de todo ello hay una prueba documental, incluida en el informe de la UCO: "Una fotografía realizada en un piso en la calle Fuencarral, alquilado por Servinabar". En la misma se puede ver a Santos Cerdán y, delante, una persona de espaldas que, según el informe, podría ser el exCEO de Acciona.

"Son fotos que las hace Antxon Alonso, por eso las tiene en su poder", añade Pérez Medina. Y añade: "Hoy creo que se ha acabado la instrucción, con todas las pruebas que hay ya se cierra el círculo y hay indicios contra los tres".

