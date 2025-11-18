Iñaki López, sobre la tarjeta de la mujer de Cerdán: "Estaba detrás de la subida del PIB de España de los últimos años"

Los extractos de la tarjeta vinculada a Santos Cerdán revelan que su esposa, Francisca Muñoz, conocida como Paqui, utilizaba la tarjeta a diario y con un gasto tan elevado que sorprendió incluso al dueño de Servinabar.

En las últimas horas, se ha conocido el extracto de la tarjeta que supuestamente poseía Santos Cerdán y que provenía de Servinabar. Lo más llamativo es la vinculación de Francisca Muñoz, esposa del exsocialista, conocida familiarmente como Paqui.

La mujer de Santos Cerdán también tenía acceso a esta tarjeta, que utilizaba a diario. El nivel de gasto era tal que llegó a sorprender al dueño de Servinabar, Antxón Alonso, quien se lo llegó a comentar a su mujer.

"La Paqui, que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés (…) Gastar y gastar… y restaurantes fin de semana sí y otro también", le comenta a su mujer, según indica el informe de la UCO.

Tras conocer esta información, Iñaki López no pudo evitar hacer su particular comentario: "La Paqui podría estar detrás de la subida del producto interior bruto español de los últimos años a tenor de lo que gastaba con esa tarjeta de Servinabar".

