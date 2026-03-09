Pedro Rodríguez: "El verdadero problema de Trump es que se ha creído que le salió bien Venezuela y después iba a venir rodado"

Pedro Rodríguez analiza en este vídeo la situación económica derivada de la guerra en Irán y la importancia del estrecho de Ormuz para evitar un "escenario de pesadilla" que pudiera terminar en "una recesión profunda de la economía mundial".

Pedro Rodríguez analiza en Más Vale Tarde las consecuencias económicas de la guerra en Irán, sobre todo para el precio de los combustibles. En este sentido, recuerda la huelga en el personal de la industria petrolífera de Irán de 1978 a la que siguió, meses más tarde, la caída del sha.

Desde entonces, señala, "se ha construido un escenario de pesadilla" según el cual si se interrumpe el flujo de energía, petróleo y gas, por el estrecho de Ormuz "se puede terminar en una recesión profunda de la economía mundial". Una pesadilla que, afirma, desde el fin de semana pasado "se va haciendo realidad".

Mientras tanto, Donald Trump considera que el encarecimiento de los combustibles es un "pequeño fallo", pues define el conflicto en Irán de "pequeña incursión". Sin embargo, el experto en relaciones internacionales apunta que el "verdadero problema" del presidente de Estados Unidos es que "realmente se ha creído que le salió bien lo de Venezuela y después iba a venir rodado".

Sin embargo, en esta ocasión ni tan siquiera Trump "es capaz de argumentarlo de una forma fiable". En este sentido, comenta que "la opinión pública no está con él, los mercados por supuesto no están con él", además de la sensación de que "no hay plan B", ni "una previsión de cómo puede ser ese Irán, salvo una multiplicación del riesgo de que colapse y se convierta en una anarquía de guerra civil".

