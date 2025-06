Pedro Rodríguez, sobre la cumbre de la OTAN: "Estamos en la democracia del peloteo"

El Partido Popular ha cargado contre Pedro Sánchez tras su participación en la cumbre de la OTAN. Los populares insisten en que Sánchez ha firmado el compromiso de inversión en Defensa del 5% a pesar de que diga que no. Pero, cuando se les pregunta qué habrían hecho, por ejemplo Alberto Núñez Feijóo afirma que habría pedido flexibilidad. Al ser preguntados directamente sobre si habrían aceptado el 5%, no dan una respuesta clara.

"Me parece un tema en el que el PP se debería mojar porque el 5% es lo mismo que se gasta España en Educación y un poco menos de lo que se gasta en Sanidad", comenta Iñaki López. Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, considera que esta es una discusión "sobre algo que no tiene ningún sentido".

"El 5% es una invención de Donald Trump", afirma el colaborador, "que es insostenible fiscalmente y arbitraria". Rodríguez afirma que en la cumbre de la OTAN han intentado "salir al paso". "Han quitado un pronombre indefinido y han dado una ventana de salida", reflexiona.

Iñaki López apunta que "si se trata de firmar el 5% y después no cumplirlo, ¿podemos decir que Sánchez ha sido el único presidente íntegro presente en la reunión?". "Creo que a la vista de cómo le miraban el resto de aliados de la OTAN a Sánchez, creo que no había ninguna ejemplaridad", afirma Pedro, "o no se le reconocía muchos méritos".

Para el profesor de Relaciones Internacionales, la firma de ese acuerdo "es un sapo que todos han decidido tragarse". "Es la diplomacia del peloteo", expone, "no nos damos cuenta pero, en eso estamos", añade. Y concluye: "Hay más de 30 miembros de la Alianza Atlántica intentando sobrevivir".